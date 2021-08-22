Трамп заявил, что американские военные должны быть готовы вернуться в Афганистан

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22 августа 2021, 07:12 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан. По словам политика, это, однако, следует сделать в "правильное" время.

Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама заявил, что действующий лидер США Джо Байден принял "ужасающее решение" о выводе сильной армии из Афганистана. По мнению политика, американская армия может быть вынуждена войти на афганскую территорию.

Трамп также подчеркнул, что в настоящий момент в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч.

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