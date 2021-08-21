Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что не верит в наличие у талибов плана экспансии в другие страны
21 августа 2021, 22:38
Боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) вряд ли имеют план по экспансии в прочие государства. Такого мнения придерживается российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он подчеркнул, что не верит в наличие у талибов подобного плана. Жирнов отметил, что Афганистан полностью разрушен. “У них слишком много дел дома будет”, - сказал он в эфире YouTube-канала “Соловьев Live”.
По словам дипломата, соответствующее заявление талибы сделали ранее. Они подтвердили российской стороне, что в этом нет необходимости. Жирнов добавил, что боевики этого радикального движения, если верить их заявлениям, желают превратить Афганистан в нормальную страну.
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