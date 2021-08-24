Аргументы Недели Политика 13+

Спикер Рады Разумков заявил, что Украина никогда не признает Крым российским

, 15:14 Источник: РИА "Новости"

Спикер Рады Разумков заявил, что Украина никогда не признает Крым российским
Верховная рада, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в рамках выступления во вторник, 24 августа, заявил, что Украина никогда не признает "аннексию" Крыма, а также самопровозглашенные республики Донбасса.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что на Украине никогда не приживутся "социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа". Именно поэтому, по словам спикера Верховной рады, Киев никогда не признает "оккупацию" Крыма, а также "псевдогосударственные образования" на востоке страны.

Разумков заметил, что Украина твердо намерена отстаивать свою территориальную целостность. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью