Спикер Рады Разумков заявил, что Украина никогда не признает Крым российским

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в рамках выступления во вторник, 24 августа, заявил, что Украина никогда не признает "аннексию" Крыма, а также самопровозглашенные республики Донбасса.
Дмитрий Разумков подчеркнул, что на Украине никогда не приживутся "социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа". Именно поэтому, по словам спикера Верховной рады, Киев никогда не признает "оккупацию" Крыма, а также "псевдогосударственные образования" на востоке страны.
Разумков заметил, что Украина твердо намерена отстаивать свою территориальную целостность.
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