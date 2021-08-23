Журналист Le Figaro заявила, что Запад не интересуется вопросом Крыма

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23 августа 2021, 21:00 Источник: Le Figaro

Крым, pixabay.com

Журналист французской газеты Le Figaro Анна Дарроман заявила, что Украина в последнее время пыталась напомнить иностранным политикам о проблеме Крыма, однако Запад этот вопрос не интересует.

Сотрудница газеты обратила внимание на то, что в последние годы Запад сосредоточил усилия на проблеме конфликта в Донбассе, а воссоединившийся с РФ Крым "исчез из международной повестки". По словам журналиста, казалось, что Украина частично приняла факт "захвата" полуострова, однако впоследствии стало известно об организации саммита "Крымской платформы".

Кроме того, Анна Дарроман напомнила, что в феврале украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о "Стратегии деоккупации" Крыма, но этот документ, по ее мнению, не поможет "возвращению" полуострова в состав Украины.

"Для союзников Киева вопрос Крыма не является приоритетным", – подчеркнула сотрудница Le Figaro.

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