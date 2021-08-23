Глава МИД Турции заявил, что «Крымская платформа» поможет Украине вернуть полуостров

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу днем в понедельник, 23 августа, выразил уверенность в том, что саммит "Крымская платформа" сыграет важную роль в "возвращении" Крыма Украине.
Турецкий министр подчеркнул, что его страна вместе с другими государствами-партнерами готова отстаивать целостность Украины и принимать участие в различных саммитах. По словам Мевлюта Чавушоглу, в Анкаре верят, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в "восстановлении украинской территории в международно признанных границах".
Глава МИД Турции заметил, что прибыл на саммит, чтобы в очередной раз продемонстрировать важность для страны территориальной целостности Украины, а также ее суверенитета.
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