Украина призвала ООН, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО усилить давление на Россию

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23 августа 2021, 17:27 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, pixabay.com

Верховная рада Украины обратилась к ООН, парламентским ассамблеям СЕ, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой об усилении политико-дипломатического давления на РФ.

Согласно последней информации, Верховная рада Украины призывает парламентские институты международных организаций и парламенты других стран к усилению сотрудничества в рамках "Крымской платформы" по консолидации усилий, а также осуществления политико-дипломатического давления на РФ, которая якобы является "государством-оккупантом".

Украинский парламент также призвал иностранных партнеров не признавать паспорта Российской Федерации, которые выдаются на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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