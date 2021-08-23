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Участники «Крымской платформы» намерены рассмотреть введение санкций против России

, 16:27 Источник: РИА "Новости"

Участники «Крымской платформы» намерены рассмотреть введение санкций против России
Ласточкино гнездо, pixabay.com

В МИД Украины заявили, что участники саммита "Крымская платформа" намерены рассмотреть введение дальнейших политических и дипломатических ограничительных мер в отношении России из-за Крыма.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заметили, что участники "Крымской платформы" решили обсудить возможность введения санкций против РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника саммита, когда это потребуется, а также если действия России этого потребуют.

В декларации, принятой по итогам саммита, уточняется, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат в целях мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма.

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