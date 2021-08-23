Зеленский заявил о создании мощной международной коалиции «для освобождения Крыма»

Глава Украины Владимир Зеленский назвал успешным начало саммита "Крымской платформы", на котором, по словам политика, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Владимир Зеленский подчеркнул, что "Крымская платформа" очень успешно стартовала. Окончательной целью мероприятия, по словам украинского лидера, является "деоккупация суверенной украинской территории". Политик добавил, что вопрос "возвращения" Крыма в настоящий момент приоритетный для международных партнеров Украины.
Зеленский уточнил, что результатом саммита стала декларация, фиксирующая непризнание "незаконной аннексии" полуострова Россией. Документ, по словам украинского президента был утвержден всеми участниками мероприятия.
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