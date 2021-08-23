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Зеленский заявил о создании мощной международной коалиции «для освобождения Крыма»

, 15:49 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил о создании мощной международной коалиции «для освобождения Крыма»
президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Глава Украины Владимир Зеленский назвал успешным начало саммита "Крымской платформы", на котором, по словам политика, была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".

Владимир Зеленский подчеркнул, что "Крымская платформа" очень успешно стартовала. Окончательной целью мероприятия, по словам украинского лидера, является "деоккупация суверенной украинской территории". Политик добавил, что вопрос "возвращения" Крыма в настоящий момент приоритетный для международных партнеров Украины.

Зеленский уточнил, что результатом саммита стала декларация, фиксирующая непризнание "незаконной аннексии" полуострова Россией. Документ, по словам украинского президента был утвержден всеми участниками мероприятия.

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