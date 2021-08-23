Зеленский пригласил Россию принять участие в саммите «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 августа, заявил что приглашает Россию принять участие в саммите "Крымской платформы" в целях "овместной выработки "путей по деоккупации Крыма".
Мероприятие, в рамках которого более 40 стран и международных организаций обсуждают вопрос "возвращения" Украине контроля над Крымом, проходит в Киеве 23 августа.
Владимир Зеленский заявил, что обсуждение и комментирование российской стороной саммита побудило его подумать об РФ как о "полноценном участнике "Крымской платформы". Украинский лидер заявил, что если данная площадка "настолько интересует" Россию, то Киев приглашает страну присоединиться к участию в ней.
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