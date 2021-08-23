Песков назвал «Крымскую платформу» «недружественным» по отношению к РФ мероприятием

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23 августа 2021, 14:17 Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве. Участие в мероприятии одобрили 45 стран, Россия не приглашена.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в России к саммиту относятся как к «антироссийскому мероприятию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Политик анонсировал принятие декларации по результатам саммита, которую могут подписать все страны.

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