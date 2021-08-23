Песков назвал «Крымскую платформу» «недружественным» по отношению к РФ мероприятием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве. Участие в мероприятии одобрили 45 стран, Россия не приглашена.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», - высказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что в России к саммиту относятся как к «антироссийскому мероприятию».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». Политик анонсировал принятие декларации по результатам саммита, которую могут подписать все страны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.