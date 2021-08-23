В Госсовете Крыма заявили, что вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины серьезно не обсуждается

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов днем в понедельник, 23 августа, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об "обратном отсчете до освобождения полуострова".
Владимир Константинов обратил внимание на то, что нахождение Крыма в составе Российской Федерации защищено конституцией, вследствие чего "возвращение" данной территории в состав Украины не обсуждается на серьезном политическом уровне.
По словам спикера Госсовета Крыма, для России точкой отсчета является 2020 год, когда в конституцию были внесены изменения, в связи с которыми полуостров навеки остается в составе РФ. Константинов также исключил возможность силового возвращения Крыма в состав Украины, поскольку, как он подчеркнул, все понимают историю данного вопроса, а также последствия подобного решения.
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