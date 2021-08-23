Депутат Водолацкий: Зеленский повторяет ошибки своих предшественников, желая расширения офисов «Крымской платформы»

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23 августа 2021, 11:43 Источник: RT

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он разместит офисы «Крымской платформы» в некоторых странах.

«У Зеленского и команды не получается выстроить нормальные международные отношения ни с одной страной, потому что в каждой стране по прибытии Зеленского и его команды всё сводится к одному — «дайте нам деньги, дайте нам оружие» ... Внутренняя политика у Зеленского тоже находится ниже плинтуса»,- высказал он RT.

Водолацкий считает, что президент Украины «ничего нового не придумал». По его словам, Зеленский повторяет ошибки, которые делали его предшественники, в том числе Виктор Янукович. Бывший глава государства подписал в 2014 году «так называемое длинное соглашение с оппозицией», поверив Западу, добавил депутат.

«На второй день началась гражданская война. Украина с завидной последовательностью наступает на одни и те же грабли»,- отметил Водолацкий.

Он предложил тем, кто на своей территории хочет открыть офисы «Крымской платформы», побывать на самом полуострове. Депутат подчеркнул, что от размещения «коморки с большой надписью» ситуация на Украине не изменится, как и не поменяется волеизъявление крымчан.

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