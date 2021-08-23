Сенатор Цеков заявил, что Зеленский «боится правды», поэтому блокирует местные и российские СМИ

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23 августа 2021, 10:38 Источник: RT

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny/globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал подписанный в понедельник президентом Украины Владимиром Зеленским указ о введении санкций против веб-ресурсов «Ростелекома» и ряда российских СМИ.

«На редкость недемократичный президент. Они же много о демократии людям говорят. То есть президент, который на словах говорит о демократии, о свободе слова, но на деле всячески борется со свободой слова, с демократией»,- высказал сенатор RT.

По его словам, Зеленский делает это для того, чтобы на Украине люди не знали правду о происходящем у себя в стране, а также в России, в том числе в Крыму. Цеков считает, что президент ужасно боится этой правды, поскольку высказал намерения баллотироваться на второй срок.

«Понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него практически никаких не будет. Поэтому блокирует сейчас и запрещает всё что можно»,- резюмировал он.

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