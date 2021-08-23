Зеленский ввел санкции против «Ростелекома», «МК» и главы ДНР Пушилина

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23 августа 2021, 08:33

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Ограничения затронут компанию «Ростелеком», интернет-издание «Московский комсомолец», портал газеты «Версия», АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему сайт «Ведомости».

Также санкции коснутся «Эра-медиа», «Скептик», «Анна-ньюс», «Лайт-принт» и «Наше завтра». Кроме того, под ограничения попали ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», Фонд изучения исторической перспективы, АО «ТРК-3», «Новинфо», «Народные новости» и «Информационное агентство «Онли ньюс».

Помимо юридических лиц Совет национальной безопасности Украины (СНБО) одобрил санкции против главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

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