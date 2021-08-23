Замглавы МИД РФ Сыромолотов заявил, что отправка военного контингента в Афганистан не соответствует интересам России

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23 августа 2021, 08:55 Источник: РИА Новости

здание МИД РФ, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Москва не будет торопиться с исключением «Талибана» из своего списка запрещенных организаций, а также с признанием новых властей Афганистана.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, намерена ли Россия отравлять своих военных в Афганистан, Сыромолотов заявил, что такой шаг не соответствует интересам Москвы. По его словам, талибы приступили к наведению порядка в исламской республике и не нуждаются ни в чьей военной поддержке.

Дипломат напомнил, что к настоящему моменту члены «Талибана» сообщили о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердили намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступили к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

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