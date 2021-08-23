Глава МИД России Лавров обвинил украинского президента Зеленского в разжигании межнациональной розни

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23 августа 2021, 07:43 Источник: Magyar Nemzet

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинских политиков, в том числе президента Владимира Зеленского, в разжигании межнациональной розни. Так дипломат отреагировал на заявление главы государства о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит РФ следует уезжать и искать себе место там.

«Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность»,- высказал Лавров.

Дипломат также напомнил, что в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь посоветовал всем неукраиноязычным жителям покинуть страну.

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