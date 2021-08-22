Путин назвал вакцинацию «лучшим инструментом» побороть пандемию коронавируса

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22 августа 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал «лучший инструмент» побороть пандемию новой коронавирусной инфекции. Своим мнением глава государства поделился на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«В этой связи нам надо сделать все, длятого чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы – вакцинация», - пояснил он.

Говоря о восстановлении экономики, Путин уточнил, что доходы россиян зависят от ее эффективности, обновления, модернизации и реализации намеченных планов.

При этом Путин призвал не запугивать и не заставлять людей делать прививку против коронавируса. Президент считает, что надо проводить разъяснительные работы с населением.

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