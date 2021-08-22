Путин заявил, что РФ совместно с Западом не допустит появления в странах боевиков под видом беженцев из Афганистана

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22 августа 2021, 16:48 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва совместно с Западом обеспечит «стабильность в Афганистане». По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы в странах появились боевики под видом беженцев.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики появились. Мы очень рассчитываем и будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане», - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что нельзя допустить повторения событий, которые были в 90-х и в середине 2000-х гг. Президент напомнил, что тогда фактически шли боевые действия на Северном Кавказе.

«Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас, все это было не так давно. Сейчас у нас все стабильно, спокойно. Известные проблемы есть, но это не сопоставимо с тем, что было раньше», - подчеркнул глава государства.

Путин призвал продолжить ответственно заниматься вопросами национальной безопасности.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Президент добавил, что «такие элементы как боевики оттуда не нужны, да и из других стран тоже, где они есть».

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