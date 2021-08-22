Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в воскресенье, 22 августа, заявил, что ситуация, которая в последнее время сложилась в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России.
Глава государства подчеркнул, что "ужасы", которые сейчас происходят на территории Афганистана, не так давно были и в России. "Мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны", – заметил сегодня Владимир Путин.
Президент Российской Федерации также обратил внимание на то, что в Москве не хотят, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики.
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