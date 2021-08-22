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Трамп заявил, что Байден «упал перед талибами на колени»

, 09:16 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что Байден «упал перед талибами на колени»
бывший президент США Дональд Трамп, Brandon Bell/Keystone Press Agency

Бывший лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил на митинге в Алабаме, что действующий президент страны Джо Байден сдал все позиции в Афганистане талибам, "упав перед ними на колени".

Дональд Трамп сообщил, что "имел дела" с главой политофиса запрещенного в России движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром. Американский лидер заявил, что предупредил собеседника об "ужасных" последствиях, если "что-то случится" с американцами.

Трамп подчеркнул, что талибы приняли условия властей США, а Вашингтон в свою очередь готов был рассмотреть ряд пунктов, которые сочли важными члены движения. Верному ходу сделки, по словам политика, помешал исход президентских выборов в Штатах.

Дональд Трамп выразил мнение, что новый американский лидер "упал на колени" перед талибами и сказал: "Заходите, забирайте все, что у нас есть". Экс-глава США назвал подобные действия Джо Байдена позором и самой унизительной вещью, которую он когда-либо видел.

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