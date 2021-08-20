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Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз на территории Белоруссии

, 21:37 Источник: РИА "Новости"

Лукашенко одобрил продление аренды российских военных баз на территории Белоруссии
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 августа, одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты документов с Россией о продлении использования двух военных баз на территории республики.

Речь идет о продлении срока действия договора о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, подписанного 6 января 1995 года. Александр Лукашенко также одобрил в качестве основы для переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования, а также содержания узла Барановичи, которое также было подписано 6 января 1995 года.

Минобороны Белоруссии уполномочено на подписание соответствующих документов при достижении договоренностей в пределах вышеуказанных проектов.

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