Лукашенко заявил, что поправки в конституцию нужны, чтобы в Белоруссии не было застоя

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20 августа 2021, 17:14 Источник: сайт президента Белоруссии

президент Белоруссии Александр Лукашенко, kremlin.ru/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 20 августа, заявил, что внесение поправок в конституцию страны необходимо для того, чтобы не заморозить ситуацию в республике и не спровоцировать застой.

Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград представителям ряда силовых структур уточнил, что Белоруссии необходимо движение вперед и перемены, которые должны быть законными. Политик подчеркнул, что изменения следует начинать с конституции.

Белорусский лидер также напомнил, что поправки в основной закон республики были обещаны в прошлом году и тем, кто подвергал критике политику действующей власти.

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