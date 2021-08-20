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Лукашенко заявил, что западные страны никогда не прекратят давление на Белоруссию

, 15:07 Источник: БелТа

Лукашенко заявил, что западные страны никогда не прекратят давление на Белоруссию
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что западные страны никогда не прекратят давление и закулисную войну в отношении республики, а также призвал силовиков не расслабляться.

Александр Лукашенко отметил, что силовики не хуже него знают, что закулисная война со стороны коллективного запада в отношении Белоруссии не прекращалась и в будущем этого не произойдет.

Президент страны добавил, что враги республики не гнушаются ничем, однако "люди в погонах" остаются верны своему народу и долгу. По словам Лукашенко, представители силовых структур стали той стеной, о которую разбился "мутный поток мнимых демократических ценностей".

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