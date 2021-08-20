Джонсон заявил, что Великобритания при необходимости будет работать с талибами

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20 августа 2021, 20:18 Источник: Sky News

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения Афганистана заявил, что Лондон будет работать с талибами, если это потребуется.

Борис Джонсон подчеркнул, что политические и дипломатические усилия Великобритании, направленные на поиск решения для Афганистана, в частности работа с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", если это необходимо, будут продолжаться.

Британский премьер заметил, что все правительство страны в настоящий момент работает практически круглосуточно, чтобы сделать все возможное для стабилизации ситуации на афганской территории.

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