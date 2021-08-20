Замглавы администрации президента Козак заявил, что Россия готова к встрече в «нормандском формате»

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20 августа 2021, 20:36 Источник: РИА "Новости"

замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который курирует вопросы по Украине, заявил в пятницу, 20 августа, что страна готова к встрече в "нормандском формате".

Дмитрий Козак по итогам переговоров президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые прошли ранее сегодня в Москве, заявил, что РФ в любое время готова к участию в встрече в "нормандском формате".

"Был бы предмет для переговоров и цели переговоров", – уточнил заместитель главы администрации президента Российской Федерации.

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