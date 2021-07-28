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Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры в «нормандском формате»

, 11:13 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры в «нормандском формате»
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 28 июля, подтвердил готовность Киева к переговорам по Донбассу, в частности, в "нормандском формате". Киев рассчитывает, что такая встреча состоится.

Напомним, ранее советник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Дерек Шолле, который находился с визитом на Украине, заявил, что участие Вашингтона в переговорах в "нормандском формате" не поможет решить проблему в Донбассе.

 

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