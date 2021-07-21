В Госдепе заявили, что участие США в «нормандском формате» не поможет решить проблему Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июля 2021, 17:11 Источник: ТАСС

переговоры в "нормандском формате", Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле, который находится с визитом на Украине, заявил, что участие Вашингтона в переговорах в "нормандском формате" не решит проблему в Донбассе.

Дерек Шолле в среду, 21 июля, выразил мнение, что в настоящий момент участие Соединенных Штатов Америки в переговорах в "нормандском формате" – это не то, что поможет преодолеть сложности в ситуации с Донбассом.

Советник Госдепа в разговоре с журналистами также заявил, что Россия – это "агрессор, который создает проблемы".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости