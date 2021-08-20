Путин: в России всегда будут рады приезду Меркель

Глава Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 20 августа, заявил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она уйдет со своего поста.
Владимир Путин уточнил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, что особый характер визиту Ангелы Меркель придает то, что после парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть должность канцлера.
Путин подчеркнул, что в России всегда будут рады приезду Меркель как желанного гостя.
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