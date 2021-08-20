Аргументы Недели Политика 13+

Переговоры Путина и Меркель продолжались почти три часа

, 17:20 Источник: РИА "Новости"

Переговоры Путина и Меркель продолжались почти три часа
президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, Ralf Hirschberger/dpa

Завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые проходили в Москве. Беседа политиков продолжалась сегодня почти три часа.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель начались в столице России в 14.07 по московскому времени и завершились в 17.04.

Согласно последней информации, президент Российской Федерации и канцлер ФРГ планировали обсудить текущие отношения двух стран, ситуацию с пандемией коронавируса нового типа, последние события в Афганистане, а также минские договоренности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью