Переговоры Путина и Меркель продолжались почти три часа

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20 августа 2021, 17:20 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, Ralf Hirschberger/dpa

Завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые проходили в Москве. Беседа политиков продолжалась сегодня почти три часа.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель начались в столице России в 14.07 по московскому времени и завершились в 17.04.

Согласно последней информации, президент Российской Федерации и канцлер ФРГ планировали обсудить текущие отношения двух стран, ситуацию с пандемией коронавируса нового типа, последние события в Афганистане, а также минские договоренности.

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