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Ангела Меркель в Москве перед встречей с Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

, 15:28 Источник: Пресс-служба Кремля

Ангела Меркель в Москве перед встречей с Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата
фото: pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В самом начале встречи с российским лидером Меркель заявила: "Конечно, не могу не упомянуть о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по этому поводу, по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата".

Далее Меркель сказала, что ее визит в Россию не только прощальный, но и рабочий. Она собирается обсудить с Путиным много вопросов, "начиная с двусторонних отношений", много вопросов международной повестки дня, конференцию по Ливии, Афганистан, наши торговые отношения, сотрудничество ФРГ и РФ, Год Германии в России, вопросы гражданского общества, некоммерческие организации.

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