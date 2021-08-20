Путин и Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на юго-востоке Украины. Политик уточнил, что урегулировать ее до сих пор не удается.
Российский лидер отметил, что канцлер ФРГ сделала многое для того, чтобы помочь разрешению внутриукраинского кризиса.
Владимир Путин заметил, что сегодня с российской и немецкой стороны была выражена серьезная обеспокоенность усилением напряженности на линии соприкосновения. Глава РФ подчеркнул, что они с Ангелой Меркель делились мнениями на эту тему, и выразил надежду на то, что обсуждение будет продолжено в ближайшее время.
Путин уточнил, что на переговорах с Меркель были предприняты попытки найти возможность вернуть мир на Донбасс, поскольку добиться этого пока не удается.
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