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Путин назвал тему Афганистана приоритетной на переговорах с Меркель

, 17:50

Путин назвал тему Афганистана приоритетной на переговорах с Меркель
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 20 августа, заявил, что одной из приоритетных тем на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стали события в Афганистане.

Российский лидер в рамках пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ подчеркнул, что в силу стремительного развития событий в Афганистане этой теме в ходе сегодняшней беседы с Ангелой Меркель было уделено одно из приоритетных значений.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Меркель в Москве продолжалась почти три часа.

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