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Путин в субботу встретится в Москве с Токаевым

, 15:22 Источник: Кремль

Путин в субботу встретится в Москве с Токаевым
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Ding Lin/ZUMAPRESS.com

В пятницу стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин 21 августа встретится в Москве с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Согласно последней информации, в рамках встречи, которая состоится в грядущую субботу, главы России и Казахстана будут обсуждать ключевые вопросы развития отношений двух стран, а также темы стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, в Кремле отметили, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня с учетом последних событий в Афганистане.

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