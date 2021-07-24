Путин «в дружественном ключе» обсудил с президентом Казахстана региональные проблемы

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24 июля 2021, 17:33

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обеих стран обсудили двустороннее сотрудничество и региональные проблемы.

«В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», - отметили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин и Токаев договорились о продолжении контактов.

Ранее 22 июля Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном, исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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