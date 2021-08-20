Путин назвал визит Меркель в Москву «прощальным» и подарил ей букет цветов

Президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов в бело-розовых тонах. Переговоры между лидерами двух стран начались в пятницу, 20 августа, в Москве.
«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем», - обратился глава государства к коллеге.
Переговоры начались в 14.07 (мск).
Ранее политолог Сергей Михеев назвал возможные темы встречи Путина и Меркель. Он назвал визит немецкого канцлера в Москву символическим, потому что ее политическая карьера заканчивается.
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