Политолог Михеев назвал возможные темы встречи Путина и Меркель в Москве

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15 августа 2021, 09:29 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan / Pool/globallookpress.com

Политолог Сергей Михеев прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и канцера Германии Ангелы Меркель, которая состоится во второй половине августа в Москве. Переговоры запланированы на 20 августа.

«Визит в Москву - символический, потому что политическая карьера Меркель заканчивается. Думаю, там и договоренностей никаких не будет, так как она реализовать их уже не сможет. Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и "Северный поток — 2"»,- перечислил возможные темы эксперт.

Михеев не исключает, что лидеры двух стран обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Также политолог уверен, что тема принадлежности Крыма подниматься не будет, поскольку российские власти ни с кем об этом не говорят.

«Что касается "Крымской платформы", сомневаюсь, что Меркель останется. Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают … даже если она останется, это ничего не будет значить … Меркель – уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца»,- добавил он.

22 августа канцлер намерена посетить Киев, где на 23 августа намечено проведение саммита «Крымская платформа» с обсуждением вопроса «возвращения» полуострова в Украину. Эксперт считает, что участие Меркель в этих переговорах маловероятно. При этом он утверждает, что президент Владимир Зеленский будет просить парламентария остаться.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о выборе, перед которым Меркель поставит Зеленского на встрече в Киеве.

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