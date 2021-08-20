Депутат Новиков: Климкин прямо заявил о наличии у Киева внешних властей и заказчиков с задачей «превратить Украину в анти-Россию»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 августа 2021, 10:59 Источник: RT

Павел Климкин, фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что только с помощью США Киев сможет «остановить» Россию.

«Выступая с такими пассажами, Климкин подчёркивает, что власти Киева не являются самостоятельными. Говоря о независимости, они имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации», - высказал он RT.

По его словам, вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, Украина делает ставку на США и их союзников. Депутат добавил, что Климкин «не валяет дурака», а прямо указывает на то, что есть «так называемые власти в Киеве и есть настоящие власти за океаном». Новиков добавил, что именно они определяют матрицу поведения украинских властей.

«Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован чётко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию», - резюмировал он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости