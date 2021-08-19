Экс-шеф протокола Кремля Владимир Шевченко поделился воспоминаниями о событиях 19 августа 1991 года

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19 августа 2021, 11:26 Источник: ТАСС

Владимир Шевченко, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент СССР Михаил Горбачев после августовского путча 1991 года надеялся нормализовать ситуацию в стране. 19 августа Горбачев находился в Форосе. Воспоминаниями в событиях 30-летней давности в беседе с корреспондентом ТАСС поделился руководитель протокола президента СССР Владимир Шевченко. О начале путча сам он узнал по телевизору, будучи в отпуске на Валдае в санатории ЦК КПСС.

Как вспоминает Шевченко: "19 августа я должен был выезжать оттуда, так как 20 августа было запланировано подписание нового союзного договора по итогам референдума 17 марта 1991 года. Но пошло "Лебединое озеро".

По его оценке, Горбачев после событий августа 1991 года надеялся, мечтал, много чего предлагал, но это уже был не тот Горбачев". Шевченко рассказал, что Горбачев, вернувшись из Фороса после ГКЧП сказал о возращении "в другую страну".

"Толпы народа, войска на улицах. Народ был за перемены, а это было главное. Не так просто - свистнул, и пришли. Это было волеизъявление народа",- вспоминает руководитель протокола президента СССР.

После путча, по мнению Шевченко, шансов сохранить СССР в прежнем виде не оставалось, поскольку "пошел парад суверенитетов".

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков рассказал «Аргументам недели», что во время расследования ГКЧП изъяли и изучили журналы встреч президента СССР Михаила Горбачева, всех его телефонных соединений, которые фиксируются до минуты.

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