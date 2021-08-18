Горбачев крыл членов ГКЧП матом, но на прощание пожал всем руки

Аргументы Недели → История 13+

18 августа 2021, 10:23

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков сообщил «Аргументам недели», что во время расследования государственного переворота 1991 года изъяли и изучили журналы встреч президента СССР Михаила Горбачева, всех его телефонных соединений, которые фиксируются до минуты. Будучи в отпуске, Горбачёв общался в том числе со многими гэкачепистами, с руководителями республик. С ним находились помощники. Продолжалась работа с документами. Практически постоянно он был в контакте с председателем КГБ Крючковым.



После отъезда Горбачёва в Форос от первых лиц будущего ГКЧП вниз, к замам, к начальникам крупных управлений, в куцем, усечённом виде стала уходить информация. Что, возможно, в стране будет введено чрезвычайное положение. Что, возможно, для предотвращения эксцессов со стороны возмущённого народа придётся в Москву вводить войска. 18 августа подчинённым было аккуратно сказано, что Горбачёв болеет. А как же подписание Союзного договора? А никак. Нет Горбачёва, нет договора. Все они прекрасно знали, что после подписания нового Союзного договора будет разрабатываться и вводиться новая Конституция. Будет изменена структура власти. И скорее всего, всем им в этой новой структуре места не найдётся. Так что во многом причиной переворота были совершенно простые корыстные мотивы – они боялись потерять власть.



«Я не хочу обелять Горбачёва, но что он пережил, никому не пожелаю. Представьте – с ним жена и дети. Он прекрасно знает нашу историю и ничего хорошего не ждёт. Так что разговор с посланцами ГКЧП у него был тяжёлый и нервный. Он не мог не бояться за себя и своих родных. Но оба варианта – отойти в сторонку или сложить полномочия – он нашёл в себе мужество отвергнуть. Более того, по свидетельствам, Горбачёв перешёл на нецензурную брань», - рассказывает Валентин Степанков.



«Горбачёв крыл их всех матом, упрекал в том, что они сами не понимают, что творят, и что всё это для них кончится плохо. И то, что не им и даже не ему решать судьбу Союзного договора. И если считаете, что он плох, собирайте съезд КПСС, Верховный Совет, и пусть они решают судьбу страны. Идите, мол, думайте, и не делайте глупостей.



Меня поразила одна деталь, которую я узнал на допросе участников беседы, в том числе и самого Горбачёва. После разговора делегаты уверяли, что Горбачёв их «благословил». Потому что на прощание пожал им руки. Я спросил об этом на допросе у президента, и тот подтвердил – да, я пожал им руки, чтобы поселить в них мысль, что, несмотря на произошедшее, для них ещё не всё потеряно и у них остаётся надежда не полностью разорвать отношения со мной. Но при условии, что они не совершат в дальнейшем шагов, которые сделают это окончательно невозможным. Как известно, этим шансом они не воспользовались».



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости