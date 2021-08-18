В генштабе Великобритании заявили, что талибы уже не ведут себя «как в Средневековье»

Глава генштаба Великобритании Ник Картер в рамках беседы с журналистами в среду, 18 августа, заявил, что талибы поддерживают безопасность на улицах Кабула и уже не ведут себя "как в Средневековье".
По словам Ника Картера, члены движения "Талибан", которое запрещено в России, избегают общественных беспорядков. Глава британского генштаба уточнил, что информации о том, что боевики ведут себя "как в Средневековье", не поступало – это осталось в прошлом.
Картер выразил уверенность в том, что талибы сейчас могут быть более умеренными, чем когда они захватили власть в Афганистане 90-х годах прошлого века.
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