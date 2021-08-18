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Талибы намерены вести мирный диалог с бывшими должностными лицами Афганистана

, 11:16 Источник: Reuters

Талибы намерены вести мирный диалог с бывшими должностными лицами Афганистана
талибы, Stringer/XinHua

Представитель радикального движения "Талибан", запрещенного в России, заявил утром в среду, 18 августа, что организация намерена вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами.

Согласно данным западных журналистов, официальный представитель талибов подчеркнул, что с бывшими должностными лицами Афганистана будет проводиться мирный диалог, направленный на то, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности.

Ранее сегодня сообщалось, что талибы потребовали, чтобы мирные жители страны сдали оружие и боеприпасы.

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