Талибы намерены вести мирный диалог с бывшими должностными лицами Афганистана

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2021, 11:16 Источник: Reuters

талибы, Stringer/XinHua

Представитель радикального движения "Талибан", запрещенного в России, заявил утром в среду, 18 августа, что организация намерена вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами.

Согласно данным западных журналистов, официальный представитель талибов подчеркнул, что с бывшими должностными лицами Афганистана будет проводиться мирный диалог, направленный на то, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности.

Ранее сегодня сообщалось, что талибы потребовали, чтобы мирные жители страны сдали оружие и боеприпасы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости