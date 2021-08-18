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Разведка ФРГ не рассчитывала, что талибы так быстро захватят власть в Кабуле

, 10:56 Источник: Bild

Разведка ФРГ не рассчитывала, что талибы так быстро захватят власть в Кабуле
флаг Германии, pixabay.com

Федеральная разведывательная служба Германии BND не думала, что запрещенное в России движение "Талибан" так быстро сможет захватить власть в Кабуле, заявили источники в кризисном штабе по ситуации в Афганистане.

В протоколе заседания Федеральной разведывательной службы Германии, которое состоялось в прошлую пятницу, подчеркивалось, что взятие Кабула маловероятно до 11 сентября текущего года. Германская разведка полагала, что члены движения не заинтересованы в подобном развитии событий в настоящий момент.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнули, что Запад ошибся в оценке ситуации в Афганистане.

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