Захарова призвала страны НАТО и ЕС разворачивать лагеря для беженцев: «20 лет там наводили порядок»

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18 августа 2021, 09:58

Мария Захарова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО и Евросоюза призывают соседние государства не закрывать погранпереходы, дороги и аэропорты вместо того, чтобы оказать поддержку беженцам из Афганистана.

«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок... Направляют самолеты?... Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь?.. Нет, все намного интереснее», - высказала дипломат в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, западные страны публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет поддерживать страны, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, а также предоставит жителям исламской республики гуманитарную помощь.

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