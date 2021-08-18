Кондолиза Райс заявила, что власти США поторопились с выводом войск из Афганистана

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2021, 08:29 Источник: The Washington Post

экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, Ron Sachs/Consolidated News Photos

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что американские власти поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти движением "Талибан", запрещенным в России.

Кондолиза Райс отметила, что после падения Кабула возникли обвинения афганцев в том, как это произошло. По мнению экс-госсекретаря, жители страны не выбрали талибов. Она уточнила, что США и Афганистану требовалось больше времени, которым американская сторона могла бы воспользоваться для обучения афганцев.

Райс предположила, что зимой талибы могли начать отступление, а также задалась вопросом, могли ли власти Соединенных Штатов подождать до этого момента и дать афганским граждан время для разработки стратегии в целях предотвращения падения Кабула.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости