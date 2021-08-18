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Трамп заявил, что его планы на избирательную кампанию в 2024 году «порадуют американцев»

, 07:48 Источник: Fox News

Трамп заявил, что его планы на избирательную кампанию в 2024 году «порадуют американцев»
бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках интервью в минувший вторник заявил, что ему нельзя раскрывать планы на избирательную кампанию 2024 года, однако они "порадуют американцев".

Дональд Трамп отметил, что законы о финансировании кампании являются сложными и "невероятно глупыми", поэтому он не может отвечать на вопрос о своих планах, однако подчеркнул, что граждане США "будут довольны", а некоторые и вовсе "счастливы".

Напомним, что Трампа не раз спрашивали о его планах на следующие президентские выборы, но он ни разу не дал четкого ответа.

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