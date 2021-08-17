Администрация Байдена раскритиковала Трампа за отсутствие «в тумбочке» плана эвакуации дипломатов из Кабула

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17 августа 2021, 16:17 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Команда бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа не оставила последующей американской администрации подготовленного плана эвакуации людей из афганской столицы. По данным портала Axios, такое заявление сделали представители администрации Джо Байдена.

Некоторое время назад Трамп подверг критике нынешнего американского лидера за ситуацию на территории Афганистана. Он заявил, что Байден некомпетентен.

“Когда мы пришли 20 января, мы увидели, что в тумбочке ничего нет. Нам не оставили плана эвакуации дипломатов в аэропорт. На полках, так сказать, было пусто”, - подчеркнул высокопоставленный чиновник из сферы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что жители Афганистана, которые взаимодействовали с американским “оккупационным режимом”, не подвергаются какой-либо опасности. Соответствующее заявление сделал официальный представитель политического офиса “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Мохаммад Наим.

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