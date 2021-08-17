Представитель офиса «Талибана» Наим заявил, что сотрудничавшим с США жителям не грозит опасность

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17 августа 2021, 14:56

STR/Global Look Press

Жители Афганистана, которые взаимодействовали с американским “оккупационным режимом”, не подвергаются какой-либо опасности. Соответствующее заявление сделал официальный представитель политического офиса “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Мохаммад Наим.

Он подчеркнул, что они могут не беспокоиться об опасности, поскольку находятся у себя на родине. В интервью RT Arabic он отметил, что талибы не намерены мстить таким людям. Кроме того, он заявил о планах радикального движения “сделать будущее народа и страны достойным”.

Наим сообщил, что “Талибан” нацелен на претворение в жизнь единства афганского народа, пишет RT. “Мы издали ряд указов, в том числе и указ, касающийся тех переводчиков, которые сотрудничали с оккупационным режимом по той или иной причине”, - заключил он.

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