Глава МИД РФ Лавров заявил о потере Западом своей гегемонии

Государства Запада лишаются своей гегемонии на планете. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Он отметил, что из рук западных стран ускользают “нити управления”. По словам Лаврова, временами весьма резкие “телодвижения Запада” все же будут наблюдаться, однако он теряет гегемонию.
При этом глава российского МИД подчеркнул, что для западных стран такая потеря является болезненной, в связи с чем они хотят “какими-то новыми агрессивными шагами, инициативными шагами удержать это доминирование”. Об этом он заявил в ходе выступления в БФУ имени Канта.
Ранее сообщалось, что Лавров подчеркнул, что санкции европейских стран против РФ не дадут желаемого результата. Он отметил, что “игры в одни ворота не будет”.
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