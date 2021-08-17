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Лавров заявил, что санкции ЕС против России не дадут результата

, 14:17 Источник: РИА Новости

Лавров заявил, что санкции ЕС против России не дадут результата
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о необходимости признания Европейским союзом, что он ничего не выиграет от желания наказать Российскую Федерацию.

Лавров подчеркнул, что санкции европейских стран против РФ не дадут желаемого результата. Он отметил, что “игры в одни ворота не будет”.

По словам главы российского МИД, Москве придется реагировать на какие-либо недружественные шаги по принципу взаимности. Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе выступления в БФУ им. Канта.

Ранее сообщалось, что официальный представитель политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что у организации нет данных о местонахождении президента Афганистана Ашрафа Гани.

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