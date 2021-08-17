Талибы заявили, что не располагают информацией о местонахождении президента Ашрафа Гани
17 августа 2021, 11:31
Официальный представитель политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что у организации нет данных о местонахождении президента Афганистана Ашрафа Гани.
В воскресенье, 15 августа, глава высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что президент страны Ашраф Гани действительно покинул страну после того, как власть перешла к талибам.
Мохаммад Наим в разговоре с RT утром во вторник, 17 августа, подчеркнул, что в "Талибане" не располагают информацией о местонахождении Гани, они лишь знают, что он уехал с территории Афганистана.
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