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Талибы заявили, что не располагают информацией о местонахождении президента Ашрафа Гани

, 11:31

Талибы заявили, что не располагают информацией о местонахождении президента Ашрафа Гани
бывший президент Афганистана Ашраф Гани, Rahmatullah Alizadah/XinHua

Официальный представитель политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил, что у организации нет данных о местонахождении президента Афганистана Ашрафа Гани.

В воскресенье, 15 августа, глава высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла заявил, что президент страны Ашраф Гани действительно покинул страну после того, как власть перешла к талибам.

Мохаммад Наим в разговоре с RT утром во вторник, 17 августа, подчеркнул, что в "Талибане" не располагают информацией о местонахождении Гани, они лишь знают, что он уехал с территории Афганистана.

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